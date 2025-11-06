США відкриють базу в Дамаску: Reuters дізнався, навіщо це потрібно Вашингтону

США готуються розмістити свої сили на авіабазі в Дамаску, щоб контролювати майбутню угоду про безпеку між Сирією та Ізраїлем. Надалі це стане частиною ширшої стратегії Вашингтону після зміни влади в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Шість джерел, знайомих з цим питанням, розповіли, що Сполучені Штати готуються розмістити військову присутність на авіабазі в Дамаску, щоб допомогти укласти пакт про безпеку, який Вашингтон укладає між Сирією та Ізраїлем.

Плани США щодо присутності в сирійській столиці, про які раніше не повідомлялося, нібито будуть ознакою стратегічного перерозподілу Сирії зі США після падіння минулого року давнього лідера Башара Асада, союзника Ірану.

База розташована на в'їзді до південної Сирії, де планують створити демілітаризовану зону в межах пакту про ненапад між Сирією та Ізраїлем. Цю угоду зараз узгоджують за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа.

За даними видання, у понеділок Трамп проведе зустріч у Білому домі з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа - це буде перший офіційний візит сирійського лідера до Вашингтона.