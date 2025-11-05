США просять ООН скасувати санкції проти президента Сирії перед його візитом до Трампа
США подали до Ради Безпеки ООН проєкт резолюції про скасування санкцій проти президента Сирії Ахмеда аль-Шараа та міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба. Це відбувається напередодні запланованого візиту сирійського лідера до Білого дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сполучені Штати звернулися до Ради Безпеки ООН із пропозицією скасувати санкції проти президента Сирії Ахмеда аль-Шараа, який у понеділок має зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі.
Проєкт резолюції, з яким ознайомилося агентство, також передбачає скасування санкцій проти міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.
Поки що невідомо, коли документ можуть поставити на голосування. Для його ухвалення потрібно щонайменше дев’ять голосів "за" та відсутність вето з боку постійних членів Ради Безпеки - США, Великої Британії, Франції, Китаю та Росії.
Вашингтон уже кілька місяців закликає Раду Безпеки послабити обмеження щодо Сирії.
Попри те, що резолюція може бути не ухвалена до понеділка, комітет Ради Безпеки з питань санкцій уже неодноразово робив винятки для офіційних поїздок, тож сирійський президент, ймовірно, все одно зможе відвідати Білий дім.
Повалення режиму Асада
Після 13 років громадянської війни колишній сирійський лідер Башар Асад був повалений у грудні внаслідок блискавичного наступу повстанських сил, очолюваних угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке раніше було афілійоване з "Аль-Каїдою".
З травня 2014 року угруповання перебуває у списку санкцій Ради Безпеки ООН проти "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".
Низка членів Таїрського шерифського руху (ТАШ) також перебувають під санкціями ООН - забороною на поїздки, заморожуванням активів та ембарго на постачання зброї - включаючи і його лідера Шараа та Хаттаба.
У жовтні цього року Сенат США проголосував за скасування санкцій, запроваджених проти Сирії в рамках так званого "Закону Цезаря".
Йдеться про заходи, які були спрямовані на тиск проти влади в Дамаску, обмежуючи фінансові та торговельні канали для сирійських державних структур і союзних компаній.
Тепер же, перед країною відкрито шлях для відновлення економічних і дипломатичних зв'язків після років ізоляції.
