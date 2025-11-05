США просять ООН скасувати санкції проти президента Сирії перед його візитом до Трампа

США подали до Ради Безпеки ООН проєкт резолюції про скасування санкцій проти президента Сирії Ахмеда аль-Шараа та міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба. Це відбувається напередодні запланованого візиту сирійського лідера до Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сполучені Штати звернулися до Ради Безпеки ООН із пропозицією скасувати санкції проти президента Сирії Ахмеда аль-Шараа, який у понеділок має зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі.

Проєкт резолюції, з яким ознайомилося агентство, також передбачає скасування санкцій проти міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

Поки що невідомо, коли документ можуть поставити на голосування. Для його ухвалення потрібно щонайменше дев’ять голосів "за" та відсутність вето з боку постійних членів Ради Безпеки - США, Великої Британії, Франції, Китаю та Росії.

Вашингтон уже кілька місяців закликає Раду Безпеки послабити обмеження щодо Сирії.