США откроют базу в Дамаске: Reuters узнал, зачем это нужно Вашингтону

США, Четверг 06 ноября 2025 13:42
UA EN RU
США откроют базу в Дамаске: Reuters узнал, зачем это нужно Вашингтону
Автор: Карина Левицкая

США готовятся разместить свои силы на авиабазе в Дамаске, чтобы контролировать будущее соглашение о безопасности между Сирией и Израилем. В дальнейшем это станет частью более широкой стратегии Вашингтона после смены власти в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шесть источников, знакомых с этим вопросом, рассказали, что Соединенные Штаты готовятся разместить военное присутствие на авиабазе в Дамаске, чтобы помочь заключить пакт о безопасности, который Вашингтон заключает между Сирией и Израилем.

Планы США по присутствию в сирийской столице, о которых ранее не сообщалось, якобы будут признаком стратегического перераспределения Сирии с США после падения в прошлом году давнего лидера Башара Асада, союзника Ирана.

База расположена на въезде в южную Сирию, где планируют создать демилитаризованную зону в рамках пакта о ненападении между Сирией и Израилем. Это соглашение сейчас согласовывают при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.

По данным издания, в понедельник Трамп проведет встречу в Белом доме с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа - это будет первый официальный визит сирийского лидера в Вашингтон.

Как сообщили Reuters шесть источников, знакомых с ситуацией, включая двух западных чиновников и представителя сирийского оборонного ведомства, США планируют использовать авиабазу для мониторинга будущего соглашения между Дамаском и Тель-Авивом.

Президент Сирии впервые посетит Белый дом

Напомним, что на днях мы писали, что лидер Сирии впервые в истории отправится с официальным визитом в Белый дом.

Однако, как известно, на аль-Шараа наложены санкции ООН, предусматривающие запрет на поездки. В связи с этим США подали в Совет Безопасности ООН проект резолюции об отмене санкций против президента Сирии Ахмеда аль-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба.

Стоит отметить, что комитет Совета Безопасности по вопросам санкций уже неоднократно делал исключения для официальных поездок, поэтому сирийский президент, вероятно, все равно сможет посетить Белый дом.

