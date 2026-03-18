США відкривають доступ до нафти Венесуели через війну з Іраном

Деталі рішення

За даними AP, американським компаніям офіційно дозволили вести бізнес із державною нафтогазовою компанією Венесуели (PDVSA).

Нова ліцензія дозволяє підприємствам, що працювали до січня 2025 року, купувати венесуельську нафту та реалізовувати її на світових ринках.

Водночас США зберігають контроль над грошовими потоками - платежі не можуть надходити безпосередньо до PDVSA, а мають перераховуватися на спеціальний рахунок під наглядом Вашингтона.

Також заборонені будь-які операції за участю Ірану, Росії, Куби, Північної Кореї та низки китайських організацій.

Причини пом'якшення санкцій

Рішення зумовлене стрімким зростанням цін на енергоносії через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Після того, як Тегеран зупинив рух суден через Ормузьку протоку, вартість палива на американських заправках сягнула максимуму за останні 2,5 роки, перевищивши 3,84 долара за галон.

Окрім нафтових послаблень, Білий дім на 60 днів скасував вимоги Закону Джонса. Це дозволить залучати іноземні судна для перевезення нафти, газу та добрив між портами США, що має здешевити логістику.

Ситуація у Венесуелі

Послаблення санкцій відбувається на тлі радикальних змін у самій Венесуелі. Після усунення Ніколаса Мадуро в ході військової операції США в січні, Дональд Трамп заявив про фактичне управління країною та її ресурсами з боку Вашингтона.

Венесуела володіє найбільшими у світі запасами нафти, проте через корупцію та попередні санкції обсяги видобутку впали з 3,5 млн барелів на день у 1999 році до менш ніж 400 тисяч у 2020 році.