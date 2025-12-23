США відклали введення нових мит на китайські чіпи

Сполучені Штати Америки утрималися від введення нових мит на китайські чіпи. Це відбувається на тлі перемир'я між президентом США Дональдом Трампом і главою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання зазначає, що США звинуватили Китай у недобросовісній практиці в напівпровідниковому секторі, але водночас відмовляються запроваджувати додаткові мита на імпорт схем щонайменше до середини 2027 року.

Зокрема, у вівторок Управління торгового представника США опублікувало результати майже річного розслідування китайського сектору виробництва мікросхем, розпочатого наприкінці каденції президента Байдена.

Очікувалося, що остаточне рішення буде ухвалено вже під час президентства Трампа. Однак, як відомо, останніми місяцями Трамп і Сі Цзіньпін досягли перемир'я, що поклало край торговельній війні.

При цьому, хоч жодних мит оголошено не було, уряд США не відкидає можливість їх запровадження в майбутньому.

У повідомленні Офісу торгового представника США у Федеральному реєстрі зазначено, що початковий рівень тарифів буде нульовим протягом 18 місяців, і підвищиться "до ставки, яку буде оголошено не менше ніж за 30 днів до цієї дати.

"Прагнення Китаю до домінування в напівпровідниковій промисловості є необґрунтованим, створює перешкоду або обмежує торгівлю США і, отже, тягне за собою заходи", - йдеться в повідомленні.

Bloomberg додає, що рішення утриматися від нових мит є черговим сигналом того, що адміністрація Трампа прагне стабілізувати стосунки з Китаєм і закріпити угоду, досягнуту Трампом і Сі Цзіньпіном у жовтні в Південній Кореї. Тоді сторони домовилися утриматися від різкого підвищення мит і послабити експортні обмеження на технології та критично важливі корисні копалини.

Водночас, зберігаючи можливість підвищення мит, Трамп створює додатковий важіль тиску на випадок, якщо домовленості з Сі Цзіньпіном зазнають краху.

"Представник США з торгівлі продовжить стежити за ефективністю цих заходів, прогресом у врегулюванні цього питання і необхідністю вжиття будь-яких додаткових заходів", - додали в Офісі торгового представника США.