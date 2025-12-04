У Трампа призупинили санкції проти хакерів Китаю, щоб не зірвати "перемир'я", - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила плани запровадити санкції проти Міністерства державної безпеки Китаю. Санкції планували запровадити через шпигунство, але вони можуть зірвати торгівельне перемир'я між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Financial Times .

Санкції проти МДБ Китаю планували запровадити через масштабну кампанію кібершпигунства, влаштовану китайцями. Мережа китайських хакерів та використовуваних ними підрядників отримала назву "Соляний тайфун".

Проте через укладення торгівельного перемир'я між президентом США Дональдом Трампом та китайським керівником Сі Цзіньпіном у жовтні плани введення санкцій призупинили на невизначений термін. Це нібито могло зірвати розрядку між країнами.

Розчарування "яструбів"

Окрім цього, адміністрація Трампа відмовилася від нових заходів контролю за китайським експортом. Наразі, за даними джерел, безладна політика адміністрації США завмерла на позначці "стабільність" - принаймні, доки США не зменшать домінування Китаю в рідкісноземельних елементах, що дозволяє китайцям "тримати за горлянку" західні країни.

Рішення Білого дому викликало гнів та розчарування серед антикитайських "яструбів" у Вашингтоні. Там вже заявляють, що Трамп жертвує національною безпекою заради своїх сумнівних торгівельних угод.

"Адміністрація, схоже, поступається питанням експортного контролю, щоб забезпечити візит президента Трампа до Пекіна та виграти час для диверсифікації залежності від критично важливих мінеральних ресурсів від Китаю. Але я думаю, що це просто поступки, які замасковані під стратегію", - сказав виданню експерт з питань безпеки в Азії з Американського інституту підприємництва Зак Купер.

Також антикитайські політики в США обурені тим, що Трамп може дозволити продавати до Китаю просунуті чіпи, в тому числі вироби Nvidia - Blackwell. Поки що радникам вдалося переконати Трампа не робити цього. Але всі жорсткі дії та заходи проти Китаю зараз "на паузі".

Натомість останніми тижнями заступнику керівника апарату Білого дому Стівену Міллеру наказали забезпечити, щоб відомства не вживали дій, які могли б "зірвати" цю "розрядку напруженості". Це вже викликало низку скарг, тим часом Міністерство фінансів і Білий дім не коментують рішення щодо санкцій проти МДБ Китаю.

Пастка для Трампа

В Білому домі, сказало одне з джерел, віддані ідеї встановити взаємовигідні торгівельні відносини з Китаєм без загрози національній безпеці. Але експерти вже попередили, що це може бути просто пастка.

"Суворий режим експортного контролю адміністрації, зокрема щодо найсучасніших чіпів Blackwell, залишається чинним, тоді як Китай погодився припинити торгівлю прекурсорами фентанілу, закуповувати сільськогосподарську продукцію США та підтримувати потік рідкісноземельних елементів", - сказав виданню співрозмовник, пояснюючи поведінку адміністрації.

"Сі має історію порушення обіцянок, даних американським президентам, а Комуністична партія Китаю має досвід використання переговорів для стратегічного виграшу часу... Президент Трамп повинен бути обережним з цією пасткою", - сказав Майкл Соболік, експерт з питань відносин між США та Китаєм з Інституту Гудзона.