ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США отложили ввод новых пошлин на китайские чипы

Вторник 23 декабря 2025 23:41
UA EN RU
США отложили ввод новых пошлин на китайские чипы Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Соединенные Штаты Америки воздержались от введения новых пошлин на китайские чипы. Это происходит на фоне перемирия между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что США обвинили Китай в недобросовестной практике в полупроводниковом секторе, но при этом отказываются вводить дополнительные пошлины на импорт схем как минимум до середины 2027 года.

В частности, во вторник Управление торгового представителя США опубликовало результаты почти годичного расследования китайского сектора производства микросхем, начатого в конце каденции президента Байдена.

Ожидалось, что окончательное решение будет принято уже во время президентства Трампа. Однако, как известно, в последние месяцы Трамп и Си Цзиньпин достигли перемирия, что положило конец торговой войне.

При этом, хоть никаких пошлин объявлено не было, правительство США не исключает возможность их введения в будущем.

В сообщении Офиса торгового представителя США в Федеральном реестре сказано, что первоначальный уровень тарифов будет нулевым в течение 18 месяцев, и повысится "до ставки, которая будет объявлена не менее чем за 30 дней до этой даты.

"Стремление Китая к доминированию в полупроводниковой промышленности является необоснованным, создает препятствие или ограничивает торговлю США и, следовательно, влечет за собой меры", - говорится в уведомлении.

Bloomberg добавляет, что решение воздержаться от новых пошлин является очередным сигналом того, что администрация Трампа стремится стабилизировать отношения с Китаем и закрепить соглашение, достигнутое Трампом и Си Цзиньпином в октябре в Южной Корее. Тогда стороны договорились воздержаться от резкого повышения пошлин и ослабить экспортные ограничения на технологии и критически важные полезные ископаемые.

В то же время, сохраняя возможность повышения пошлин, Трамп создает дополнительный рычаг давления на случай, если договоренности с Си Цзиньпином потерпят крах.

"Представитель США по торговле продолжит следить за эффективностью этих мер, прогрессом в урегулировании данного вопроса и необходимостью принятия каких-либо дополнительных мер", - добавили в Офисе торгового представителя США.

Отмена мер ради мира

Напомним, несколько недель назад стало известно, что администрация Трампа приостановила планы ввести санкции против Министерства государственной безопасности Китая. Их планировали ввести из-за шпионажа, но не сделали этого, так как эти меры могут сорвать торговое перемирие между странами.

Также мы писали, что Китай приостановил запрет на экспорт в США галия, германия, сурьмы, сверхтвердых материалов и других редкоземельных металлов, которые было запрещено экспортировать с декабря 2024 года.

Кроме того, 6 ноября КНР решила на год приостановить ограничения по поставкам товаров двойного назначения 31 американской компании, преимущественно из оборонной и аэрокосмической сфер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Тарифы
Новости
Графики отключений света завтра будут действовать во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"
Графики отключений света завтра будут действовать во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"
Аналитика
Про ATACMS, "Богдану" и новое оружие ВСУ: как воюют Ракетные войска и артиллерия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Про ATACMS, "Богдану" и новое оружие ВСУ: как воюют Ракетные войска и артиллерия