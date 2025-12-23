США отложили ввод новых пошлин на китайские чипы

Соединенные Штаты Америки воздержались от введения новых пошлин на китайские чипы. Это происходит на фоне перемирия между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание отмечает, что США обвинили Китай в недобросовестной практике в полупроводниковом секторе, но при этом отказываются вводить дополнительные пошлины на импорт схем как минимум до середины 2027 года.

В частности, во вторник Управление торгового представителя США опубликовало результаты почти годичного расследования китайского сектора производства микросхем, начатого в конце каденции президента Байдена.

Ожидалось, что окончательное решение будет принято уже во время президентства Трампа. Однако, как известно, в последние месяцы Трамп и Си Цзиньпин достигли перемирия, что положило конец торговой войне.

При этом, хоть никаких пошлин объявлено не было, правительство США не исключает возможность их введения в будущем.

В сообщении Офиса торгового представителя США в Федеральном реестре сказано, что первоначальный уровень тарифов будет нулевым в течение 18 месяцев, и повысится "до ставки, которая будет объявлена не менее чем за 30 дней до этой даты.

"Стремление Китая к доминированию в полупроводниковой промышленности является необоснованным, создает препятствие или ограничивает торговлю США и, следовательно, влечет за собой меры", - говорится в уведомлении.

Bloomberg добавляет, что решение воздержаться от новых пошлин является очередным сигналом того, что администрация Трампа стремится стабилизировать отношения с Китаем и закрепить соглашение, достигнутое Трампом и Си Цзиньпином в октябре в Южной Корее. Тогда стороны договорились воздержаться от резкого повышения пошлин и ослабить экспортные ограничения на технологии и критически важные полезные ископаемые.

В то же время, сохраняя возможность повышения пошлин, Трамп создает дополнительный рычаг давления на случай, если договоренности с Си Цзиньпином потерпят крах.

"Представитель США по торговле продолжит следить за эффективностью этих мер, прогрессом в урегулировании данного вопроса и необходимостью принятия каких-либо дополнительных мер", - добавили в Офисе торгового представителя США.