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США выделили новый пакет помощи Украине: усилит системы ПВО

Среда 11 октября 2023 19:26
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США выделили новый пакет помощи Украине: усилит системы ПВО Фото: Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 11 октября, объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 200 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

В него вошли:

  • Ракеты противовоздушной обороны AIM-9M;
  • Оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
  • Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • Дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • Высокоточные авиационные боеприпасы;
  • Средства радиоэлектронной борьбы;
  • Ракеты для ПТРК TOW;
  • ПТРК АТ-4;
  • Стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • Запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

"Этот пакет помощи в сфере безопасности является важным сигналом неизменной приверженности Соединенных Штатов поддержке украинского народа перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении.

Помощь США для Украины

Недавно Конгресс США не стал вносить новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете - вопросы планируют обсудить отдельно. Кроме этого, в отставку отправили сторонника помощи Украине спикера Кевина Маккарти.

Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах поставки оружия Украине, а у Байдена, по информации СМИ, ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.

На днях The Telegraph написал, что Байден собирается просить у Конгресса о крупнейшем пакете военной и гуманитарной помощи Украине в размере 100 млрд долларов. Его должно хватить примерно на 2 года.

Также сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине в размере от 50 до 100 млрд долларов.

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