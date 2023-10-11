США выделили новый пакет помощи Украине: усилит системы ПВО
Соединенные Штаты Америки сегодня, 11 октября, объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 200 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.
В него вошли:
- Ракеты противовоздушной обороны AIM-9M;
- Оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- Дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- Высокоточные авиационные боеприпасы;
- Средства радиоэлектронной борьбы;
- Ракеты для ПТРК TOW;
- ПТРК АТ-4;
- Стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- Запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
"Этот пакет помощи в сфере безопасности является важным сигналом неизменной приверженности Соединенных Штатов поддержке украинского народа перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении.
Помощь США для Украины
Недавно Конгресс США не стал вносить новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете - вопросы планируют обсудить отдельно. Кроме этого, в отставку отправили сторонника помощи Украине спикера Кевина Маккарти.
Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах поставки оружия Украине, а у Байдена, по информации СМИ, ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.
На днях The Telegraph написал, что Байден собирается просить у Конгресса о крупнейшем пакете военной и гуманитарной помощи Украине в размере 100 млрд долларов. Его должно хватить примерно на 2 года.
Также сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине в размере от 50 до 100 млрд долларов.
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