США виділили новий пакет допомоги Україні: спрямований на захист неба напередодні зими

США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 325 млн. доларів.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

Держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що новий пакет військової допомоги має надати нового імпульсу контрнаступу ЗСУ.

"Україна повернула собі більше половини території, захопленої Росією. Нова допомога, схвалена сьогодні, допоможе підтримати прогрес України та надати їй подальшого імпульсу", - зазначив він.

За словами Блінкена, пакет військової допомоги включає додаткові боєприпаси ППО, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України проти повітряних ударів з боку Росії зараз і взимку.

"Він також містить артилерійські боєприпаси та протитанкові засоби, а також касетні боєприпаси, які ще більше підвищать здатність України продовжувати контрнаступ проти російських сил", - додав держсекретар США.

Очікувалося, що до пакету допомоги увійде друга партія касетних боєприпасів для 155-міліметрової артилерії, а також системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.

У пакет мають увійти:

протитанкові озброєння TOW та AT4,

ракети керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS) для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS,

Протитанкові ракети Javelin.

При цьому до нової допомоги не увійдуть армійські тактичні ракетні комплекси ATACMS, які б допомогли українським бійцям завдавати ударів по ворожих цілях на великій відстані.

Нагадаємо, що Вашингтон оголосив про надання нового пакету допомоги під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Закордонний тур Зеленського

Цього тижня Зеленський прибув до США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН, на полях якої провів зустрічі із низкою міжнародних діячів.

21 вересняпрезидент розпочав свій візит до Вашингтона . Він також має зустрітися із американським лідером Джо Байденом.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначав, що під час зустрічі у Вашингтоні Байден хотів би почути від Зеленського його особисту оцінку розвитку подій на фронті та прогресу контрнаступу ЗСУ.

Водночас Україна хотіла б, щоб Байден почув від Зеленського інформацію про актуальні потреби ЗСУ .

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Зеленський уперше з початку повномасштабної війни полетить до Канади.

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