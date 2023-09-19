Байден хоче особисто почути від Зеленського про ситуацію на фронті, - Білий дім

Під час зустрічі у Вашингтоні президент США Джо Байден хоче почути від свого українського колеги Володимира Зеленського його особисту оцінку щодо розвитку подій на фронті та прогрес контрнаступу ЗСУ.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у Нью-Йорку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Президент (Джо Байден - ред.) з нетерпінням чекає, щоб почути від президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають - свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою", - сказав Кірбі.

Окрім того, за його словами, Байден хоче запевнити Зеленського, що, "коли США кажуть, що залишатимуться з Україною допоки це буде необхідно, то українці мають розуміти, що підтримка продовжуватиметься".

Кірбі зазначив, що зустріч президентів у Білому домі відбуватиметься в "критично важливий час".

Також представник Білого дому підтвердив, що Зеленський під час візиту до Вашингтона планує відвідати Конгрес США.

"Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден", - додав Кірбі.

Візит Зеленського до США

Літак з українським президентом приземлився у Нью-Йорку ввечері 18 вересня. Згідно з планом, Зеленський запланував зустрічі з американськими політиками, бізнесменами, а також виступ на Генасамблеї ООН.

Крім того, президент України 20 вересня проведе у Нью-Йорку зустріч із лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, а також планується зустріч з американським лідером Джо Байденом у Вашингтоні.

Докладніше про те, чого чекати від візиту президента України до США, - читайте у матеріалі РБК-Україна.