США відіграють меншу роль у навчаннях НАТО, спрямованих проти російських загроз

США скоротили військову присутність на східному фланзі НАТО у Європі, що демонструє політику адміністрації американського лідера Дональда Трампа.

Про це заявив верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS news.

Таким чином він прокоментував військові навчання, які наразі проходять біля узбережжя Італії. Там союзники США проводять навчання, що імітують можливі конфлікти з Росією.

Військові навчання "Удар Нептуна" об’єднують США та дев’ять їхніх союзників, включаючи Велику Британію, Грецію, Польщу та Туреччину, які відпрацьовують удари на великій відстані по східному фланзі НАТО, вражаючи навчальні полігони поблизу Росії.

За даними Організації Об'єднаних Націй, метою навчань є захист критично важливих водних шляхів, таких як Середземне море, яке з'єднує Європу з Африкою та Близьким Сходом і перевозить близько 30% світового нафтового трафіку.

"Наша головна мета - запобігти цьому конфлікту" - сказав Гринкевич, маючи на увазі ймовірне зіткнення з РФ.