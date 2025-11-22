ua en ru
США відіграють меншу роль у навчаннях НАТО, спрямованих проти російських загроз

Субота 22 листопада 2025 03:57
UA EN RU
США відіграють меншу роль у навчаннях НАТО, спрямованих проти російських загроз Ілюстративне фото: наразі в Європі проходять навчання НАТО через загрозу РФ (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

США скоротили військову присутність на східному фланзі НАТО у Європі, що демонструє політику адміністрації американського лідера Дональда Трампа.

Про це заявив верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS news.

Таким чином він прокоментував військові навчання, які наразі проходять біля узбережжя Італії. Там союзники США проводять навчання, що імітують можливі конфлікти з Росією.

Військові навчання "Удар Нептуна" об’єднують США та дев’ять їхніх союзників, включаючи Велику Британію, Грецію, Польщу та Туреччину, які відпрацьовують удари на великій відстані по східному фланзі НАТО, вражаючи навчальні полігони поблизу Росії.

За даними Організації Об'єднаних Націй, метою навчань є захист критично важливих водних шляхів, таких як Середземне море, яке з'єднує Європу з Африкою та Близьким Сходом і перевозить близько 30% світового нафтового трафіку.

"Наша головна мета - запобігти цьому конфлікту" - сказав Гринкевич, маючи на увазі ймовірне зіткнення з РФ.

Видання пише, що хоча США брали участь у попередніх військових навчаннях, цьогорічна їхня присутність була меншою, оскільки адміністрація Трампа тисне на союзні країни, щоб вони вкладали більше в європейську оборону. Повертаючись до свого першого терміну, президент США Дональд Трамп неодноразово закликав членів НАТО збільшити свої витрати на оборону щонайменше до 5% від відповідного ВВП.

США запланували скорочення присутності в НАТО у Європі

Зазначимо, нещодавно у Конгресі США підтвердили, що в Міністерстві війни дійсно заговорили про скорочення американських військ в країнах Балтії. Однак конгресмен розкритикував цю ідею і додав, що це поганий сигнал для союзників, оскільки це саме те, чого очікує РФ. Тому Конгрес буде протидіяти цьому.

Незадовго до цього США почали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі. В рамках цього скорочення мали відкликати з Румунії 800 американських військових, також контингент мав зменшитися у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

На початку 2025 року президент США Дональд Трамп обіцяв скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%.

