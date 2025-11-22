США играют меньшую роль в учениях НАТО, направленных против российских угроз

США сократили военное присутствие на восточном фланге НАТО в Европе, что демонстрирует политику администрации американского лидера Дональда Трампа.

Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS news.

Таким образом он прокомментировал военные учения, которые сейчас проходят у побережья Италии. Там союзники США проводят учения, имитирующие возможные конфликты с Россией.

Военные учения "Удар Нептуна" объединяют США и девять их союзников, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию, которые отрабатывают удары на большом расстоянии по восточному флангу НАТО, поражая учебные полигоны вблизи России.

По данным Организации Объединенных Наций, целью учений является защита критически важных водных путей, таких как Средиземное море, которое соединяет Европу с Африкой и Ближним Востоком и перевозит около 30% мирового нефтяного трафика.

"Наша главная цель - предотвратить этот конфликт" - сказал Гринкевич, имея в виду вероятное столкновение с РФ.