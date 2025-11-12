ua en ru
"Менталітет 1930-х років": в США рознесли ідею Пентагону вивести війська з країн Балтії

Литва, Середа 12 листопада 2025 16:15
"Менталітет 1930-х років": в США рознесли ідею Пентагону вивести війська з країн Балтії Фото: Пентагон - міністерство війни США (Wikimedia.org)
Автор: Антон Корж

В Пентагоні дійсно почали говорити про бажання скоротити військову присутність США в країнах Балтії. Це поганий сигнал для союзників, оскільки це саме те, чого очікують росіяни. Конгрес буде протидіяти цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю конгресмена від Республіканської партії США Дона Бекона виданню Delfi.

Бекон підтвердив, що у Пентагоні приблизно місяць тому деякі чиновники почали говорити про те, що хочуть скоротити військову присутність США в країнах Балтії та фінансування на це. На думку конгресмена, це вкрай погана ідея та вкрай поганий сигнал - росіяни цього дуже чекають.

"Я думаю, що Росія хотіла б цього. Якщо вона збирається кинути виклик НАТО, то це буде в країнах Балтії, тому що, очевидно, країни Балтії знаходяться далі на периферії. Туди важче доставити війська. І я думаю, якщо росіяни захочуть кинути виклик рішучості НАТО, то вони зроблять це там", - пояснив він.

Бекон зазначив, що з моменту, як він почув про плани Пентагона, Конгрес встиг відкинути ці плани, тому міністерство знизило активність в цьому напрямку. Зараз Пентагон мовчить, тож ступінь актуальності його планів незрозуміла.

"Але в Конгресі існує величезна рішучість забезпечити збереження американської присутності та обсягу фінансової допомоги для навчання та підтримки країн Балтії", - запевнив конгресмен.

Застрягли у 1930-х

Бекон розкритикував чиновників Пентагона, які заговорили про скорочення присутності США в країнах Балтії, зазначивши, що вони "не дуже мудрі" - на відміну від конгресменів та від президента США Дональда Трампа.

"Я вважаю, що вони поводяться безглуздо у цій сфері. Вони мають менталітет 1930-х років, і це не працює. Тому моє завдання вказати на це і привернути до цього увагу. Я вважаю, що у Пентагоні погане керівництво, і сподіваюся, що згодом його замінять", - сказав він.

Бекон також припустив, що низка рішень у Пентагоні приймаються без схвалення з боку президента, або його навіть не сповіщають про це. Зокрема, оголошення Пентагона про нібито скорочення присутності в Румунії, схоже, саме з таких. Конгрес вже виступив проти та обіцяє запобігти таким крокам Пентагона.

"Путін любить чути такі речі, але я думаю, що це надсилає поганий сигнал НАТО і, зокрема, тим, хто перебуває на кордоні з Росією, наприклад, країнам Балтії. Це жахливий сигнал. Я також вважаю, що це поганий сигнал для України, якщо ми скоротимо нашу присутність у Румунії", - резюмував він.

США скорочують військову присутність в Європі

Нагадаємо, що США почали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі. Близько 800 американських військових відкликають з Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

Ситуація накладається на те, що з початку року Трамп заявив, що хоче скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%. В Пентагоні запевняють, що це нібито не послабить НАТО.

Плани Пентагона викликали жорсткий спротив навіть всередині партії Трампа. Двоє провідних республіканців із Конгресу США, що очолюють комітети з нагляду за Міністерством війни, розкритикували рішення.

