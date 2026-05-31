UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США вдарили по судну, що порушувало блокаду Ірану в Оманській затоці

05:54 31.05.2026 Нд
2 хв
Що сталося з кораблем після влучання американської ракети?
aimg Катерина Коваль
Фото: військовий США з ракетою Hellfire (Getty Images)

США випустили ракету Hellfire по торговому судну в Оманській затоці - екіпаж проігнорував понад 20 попереджень і продовжував рухатися до Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CENTCOM.

Читайте також: Глава Пентагону: будь-яка угода з Іраном "буде вигідною"

Що сталося

Сили США зафіксували рух судна M/V Lian Star під прапором Гамбії в міжнародних водах Оманської затоки у напрямку іранського порту. Екіпажу надіслали понад 20 попереджень з вимогою змінити курс — усі були проігноровані.

Після цього американський літак випустив ракету Hellfire по машинному відділенню судна. Двигун виведено з ладу, судно зупинилось і більше не рухається до Ірану.

Масштаб операції

За даними CENTCOM, із початку дії блокади американські сили:

  • вивели з ладу 5 комерційних суден;
  • перенаправили 116 суден для повного дотримання блокадного режиму.

Блокада діє на тлі чинного перемир'я між США та Іраном.

За даними ЗМІ, сторони нібито узгодили рамкову угоду про 60-денне перемир'я з відкриттям Ормузької протоки та переговорами щодо ядерної програми, однак чи схвалив її Трамп, досі невідомо.

Паралельно президент США посилює тиск: він назвав межу, після якої США відновлять удари по Ірану, а також висунув Тегерану ультиматум із чотирьох пунктів - відкриття протоки він пов'язує з повною відмовою Ірану від ядерних амбіцій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранОрмузька протока