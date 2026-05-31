США вдарили по судну, що порушувало блокаду Ірану в Оманській затоці

Що сталося

Сили США зафіксували рух судна M/V Lian Star під прапором Гамбії в міжнародних водах Оманської затоки у напрямку іранського порту. Екіпажу надіслали понад 20 попереджень з вимогою змінити курс — усі були проігноровані.

Після цього американський літак випустив ракету Hellfire по машинному відділенню судна. Двигун виведено з ладу, судно зупинилось і більше не рухається до Ірану.

Масштаб операції

За даними CENTCOM, із початку дії блокади американські сили:

вивели з ладу 5 комерційних суден;

перенаправили 116 суден для повного дотримання блокадного режиму.

Блокада діє на тлі чинного перемир'я між США та Іраном.