США вдарили по судну, що порушувало блокаду Ірану в Оманській затоці

США випустили ракету Hellfire по торговому судну в Оманській затоці - екіпаж проігнорував понад 20 попереджень і продовжував рухатися до Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CENTCOM.
Що сталося
Сили США зафіксували рух судна M/V Lian Star під прапором Гамбії в міжнародних водах Оманської затоки у напрямку іранського порту. Екіпажу надіслали понад 20 попереджень з вимогою змінити курс — усі були проігноровані.
Після цього американський літак випустив ракету Hellfire по машинному відділенню судна. Двигун виведено з ладу, судно зупинилось і більше не рухається до Ірану.
Масштаб операції
За даними CENTCOM, із початку дії блокади американські сили:
Блокада діє на тлі чинного перемир'я між США та Іраном.
За даними ЗМІ, сторони нібито узгодили рамкову угоду про 60-денне перемир'я з відкриттям Ормузької протоки та переговорами щодо ядерної програми, однак чи схвалив її Трамп, досі невідомо.
Паралельно президент США посилює тиск: він назвав межу, після якої США відновлять удари по Ірану, а також висунув Тегерану ультиматум із чотирьох пунктів - відкриття протоки він пов'язує з повною відмовою Ірану від ядерних амбіцій.