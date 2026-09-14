UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США вдарили санкціями по другому банку Росії через зв'язки з Іраном

22:56 14.09.2026 Пн
2 хв
Бессент пригрозив наслідками за будь-яку підтримку іранського режиму
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)

США внесли другий за величиною російський банк "ВТБ" до санкційних списків, пов’язаних з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессреліз Міністерства фінансів США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) включило до списку велику російську фінансову структуру, "ВТБ", за її участь в обході санкцій, що діють проти Ірану", - повідомило американське міністерство.

Також у прессрелізі зазначений коментар міністра фінансів США Скотта Бессента, який пообіцяв, що відомство "продовжить діяти проти тих, хто надає матеріальну, технологічну або фінансову підтримку іранському режиму".

Нагадаємо, сьогодні країни ЄС під час зустрічі в Брюсселі не змогли домовитися про продовження антиросійських санкцій. Одностайності не вдалося досягти через суперечки щодо двох російських олігархів - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Зазначимо, за словами журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, країни ЄС продовжили дію санкцій проти Росії лише на тиждень. Водночас у Євросоюзі планують суттєво розширити санкційні обмеження.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав ЄС не послаблювати санкційний режим, щоб російські олігархи не могли й надалі фінансувати воєнну машину РФ.

РБК-Україна також писало, що раніше Йозвяк повідомляв про блокування Францією та Словаччиною продовження санкцій ЄС проти Росії. Країни вимагали скасувати обмеження щодо Фрідмана та Усманова.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ВТБ БанкРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІранСкотт Бессент