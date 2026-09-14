В ЄС не можуть продовжити санкції проти РФ через олігархів Усманова і Фрідмана, - ЗМІ
Країни ЄС на зустрічі в Брюсселі не змогли домовитися щодо продовження санкцій проти Росії. Досягти одностайності не дозволили два російських олігархи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Дія санкційного режиму, який регулює заморожування активів близько трьох тисяч фізичних та юридичних осіб із РФ, спливає у вівторок, 15 вересня. Для поновлення обмежень послам усіх країн блоку необхідно було досягти консенсусу.
Словаччина висунула вимогу виключити зі списку двох російських олігархів - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. У відповідь Франція запропонувала компроміс, який передбачав зняття санкцій лише з Усманова. Французький дипломат пояснив цю ініціативу питаннями національної безпеки та відповіддю на звернення міжнародних партнерів.
Більшість дипломатів з інших європейських столиць виступили категорично проти будь-яких виключень. Вони наголосили, що зняття обмежень є неприпустимим на тлі рекордних ракетних ударів РФ по цивільних об'єктах України та зростання гібридних загроз поблизу кордонів НАТО.
Крім персональних списків, суперечки виникли й щодо терміну дії санкцій. У ЄС обговорюють можливість продовження обмежень одразу на 12 місяців, тоді як Словаччина підтримує лише стандартний термін на шість місяців, який діє з 2014 року.
Через відсутність спільної позиції посли країн Євросоюзу сьогодні зберуться на повторне засідання, щоб спробувати знайти рішення до закінчення терміну дії санкційного режиму.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав ЄС не послаблювати санкційний режим, щоб російскі олігархи не могли фінансувати далі російську воєнну машину.
Зазначимо, раніше брюссельський журналіст Рікард Йозвяк дізнався, що Франція і Словаччина блокують продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи скасування обмежень проти Фрідмана і Усманова.