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Продовження санкцій ЄС проти Росії опинилося під загрозою через вимоги двох країн

21:00 11.09.2026 Пт
2 хв
Усе вирішиться за день до дедлайну
aimg Сергій Козачук
Продовження санкцій ЄС проти Росії опинилося під загрозою через вимоги двох країн Фото: в ЄС відклали рішення по санкціях проти РФ (Getty Images)
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Країни Європейського союзу знову не змогли досягти згоди щодо продовження санкцій проти Росії. Зустріч дипломатів перенесли на понеділок, 14 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у X.

Суперечки через російських олігархів

За даними журналіста, посли країн ЄС призначили чергову зустріч на понеділок, 14 вересня - за день до крайнього терміну ухвалення рішення, який спливає 15 вересня.

Головним каменем спотикання залишаються вимоги окремих держав зняти обмеження з російських бізнесменів.

Словаччина наполягає на виключенні із санкційного списку олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Франція також висунула вимогу зняти санкції з Усманова та повністю вилучити його з чорного списку ЄС.

Через ці розбіжності посли знову не змогли досягти консенсусу, що ставить під загрозу своєчасне продовження обмежень.

Західні партнери посилюють тиск на РФ

Нагадаємо, паралельно з дискусіями щодо персональних списків, Європейський Союз вже розробляє новий пакет обмежень проти громадян РФ та "тіньового флоту".

Серед заходів, які готуються до обговорення - додаткові суворі вимоги до пересування дипломатів та жорсткіший контроль поїздок російських громадян країнами ЄС.

Водночас у США також готують рішучі санкційні кроки.

Зокрема, Палата представників США планує розглянути законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії вже наступного тижня.

Очікується, що документ може бути ухвалений простою більшістю голосів.

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