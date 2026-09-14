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ЄС продовжив дію санкцій проти Росії на тиждень і готує їх розширення, - ЗМІ

20:36 14.09.2026 Пн
2 хв
Європейські країни голосуватимуть за додання в санкційний список ще 1600 імен
aimg Валерій Ульяненко
ЄС продовжив дію санкцій проти Росії на тиждень і готує їх розширення, - ЗМІ Фото: санкції проти Росії планують суттєво розширити (Getty Images)
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Країни Євросоюзу продовжили дію санкцій проти Росії лише на тиждень. Водночас планується значне розширень антиросійських обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в X.

Він розповів, що дія санкцій ЄС була продовжена на сім днів - до 22 вересня - з метою пошуку більш довгострокового вирішення цього питання.

"Поки сьогодні посли країни ЄС домовилися надати собі ще один тиждень, щоб спробувати продовжити внесення до чорного списку понад 3000 осіб, у середу вони обговорять нову пропозицію додати до цього ж списку ще 1600 імен", - йдеться у дописі журналіста.

Нагадаємо, сьогодні країни ЄС на зустрічі в Брюсселі не змогли домовитися щодо продовження антиросійських санкцій. Досягти одностайності не дозволили протиріччя щодо двох російських олігархів - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Зазначимо, керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав ЄС не послаблювати санкційний режим, щоб російскі олігархи не могли фінансувати далі воєнну машину РФ.

РБК-Україна також писало, що раніше Рікард Йозвяк дізнався, що Франція і Словаччина блокують продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи скасування обмежень проти Фрідмана і Усманова.

Крім того, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що заяви країни-агресорки про нібито прагнення до переговорів є лише спробою уникнути нових санкцій.

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