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США ударили санкциями по второму банку России из-за связей с Ираном

22:56 14.09.2026 Пн
2 мин
Бессент пригрозил последствиями за любую поддержку иранского режима
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)

США внесли второй по величине российский банк "ВТБ" в санкционные списки, связанные с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Министерства финансов США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в список крупную российскую финансовую структуру "ВТБ" за ее участие в обходе санкций, действующих против Ирана", - сообщило американское министерство.

Также в прессрелизе указан комментарий министра финансов США Скотта Бессента, пообещавшего, что ведомство "продолжит действовать против тех, кто оказывает материальную, технологическую или финансовую поддержку иранскому режиму".

Напомним, сегодня страны ЕС во время встречи в Брюсселе не смогли договориться о продлении антироссийских санкций. Единогласия не удалось достичь из-за споров по поводу двух российских олигархов - Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Отметим, по словам журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, страны ЕС продлили действие санкций против России только на неделю. В то же время, в Евросоюзе планируют существенно расширить санкционные ограничения.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов призвал ЕС не ослаблять санкционный режим, чтобы российские олигархи не могли и дальше финансировать военную машину РФ.

РБК-Украина также писало, что ранее Йозвяк сообщал о блокировании Францией и Словакией продления санкций ЕС против России. Страны требовали отменить ограничения по Фридману и Усманову.

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