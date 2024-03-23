США вдарили по підземних сховищах хуситів у Ємені

Атаки хуситів

Єменські повстанці-хусити є союзниками Ірану та контролюють більшу частину півночі і заходу країни. У листопаді 2023 року почали кампанію атак безпілотників і ракет на судноплавство в Червоному морі. Таким чином повстанці намагаються тиснути на Ізраїль для припинення війни з ХАМАС в Секторі Газа.

З 12 січня США та Велика Британія за підтримки інших країн ЄС, регулярно завдають ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Однак терористи продовжують атакувати комерційні судна.

Днями хусити пообіцяли Китаю і Росії не обстрілювати їхні кораблі, що плавають через Червоне море й Аденську затоку.

19 березня хусити атакували протикорабельними ракетами паливний танкер MADO у Червоному морі. Судно не зазнало істотних ушкоджень.

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