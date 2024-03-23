США ударили по подземным хранилищам хуситов в Йемене

Атаки хуситов

Йеменские повстанцы-хуситы являются союзниками Ирана и контролируют большую часть севера и запада страны. В ноябре 2023 года они начали кампанию атак беспилотников и ракет на судоходство в Красном море. Таким образом повстанцы пытаются давить на Израиль для прекращения войны с ХАМАС в Секторе Газа.

С 12 января США и Великобритания при поддержке других стран ЕС, регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Однако террористы продолжают атаковать коммерческие суда.

На днях хуситы пообещали Китаю и России не обстреливать их корабли, плавающие через Красное море и Аденский залив.

19 марта хуситы атаковали противокорабельными ракетами топливный танкер MADO в Красном море. Судно не получило существенных повреждений.

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