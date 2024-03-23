ua en ru
Сб, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США вдарили по підземних сховищах хуситів у Ємені

Ємен, Субота 23 березня 2024 02:26
UA EN RU
США вдарили по підземних сховищах хуситів у Ємені Фото: авіаносець ВМС США Дуайт Ейзенхауер (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Винищувачі з авіаносця ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер" завдали удару по трьох підземних сховищах в районах Ємену, що перебувають під контролем хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Американський чиновник, зазначив, що корабель перебуває в Червоному морі.

За свідченнями очевидців і відеозаписами, деякі з яких поширюються в соціальних мережах, удари було чути в єменській столиці Сані. На кадрах видно вибухи та дим, що здіймається над містом.

Офіційних підтверджень про постраждалих або походження вибухів немає. Єменський телеканал "Аль-Масіра", який пов'язаний з хуситами, повідомляє про удари, що наносяться по місту.

Атаки хуситів

Єменські повстанці-хусити є союзниками Ірану та контролюють більшу частину півночі і заходу країни. У листопаді 2023 року почали кампанію атак безпілотників і ракет на судноплавство в Червоному морі. Таким чином повстанці намагаються тиснути на Ізраїль для припинення війни з ХАМАС в Секторі Газа.

З 12 січня США та Велика Британія за підтримки інших країн ЄС, регулярно завдають ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Однак терористи продовжують атакувати комерційні судна.

Днями хусити пообіцяли Китаю і Росії не обстрілювати їхні кораблі, що плавають через Червоне море й Аденську затоку.

19 березня хусити атакували протикорабельними ракетами паливний танкер MADO у Червоному морі. Судно не зазнало істотних ушкоджень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ємен
NEWS
Свідома провокація за наказом Путіна. ГУР назвало мету стрілянини в ТЦ під Москвою
Свідома провокація за наказом Путіна. ГУР назвало мету стрілянини в ТЦ під Москвою
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими