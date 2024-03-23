США ударили по подземным хранилищам хуситов в Йемене

Истребители с авианосца ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" нанесли удар по трем подземным хранилищам в районах Йемена, находящихся под контролем хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Официальных подтверждений о пострадавших или происхождении взрывов нет. Йеменский телеканал "Аль-Масира", который связан с хуситами, сообщает об ударах, наносимых по городу.

По свидетельствам очевидцев и видеозаписям, некоторые из которых распространяются в социальных сетях, удары были слышны в йеменской столице Сане. На кадрах видны взрывы и поднимающийся над городом дым.

Атаки хуситов

Йеменские повстанцы-хуситы являются союзниками Ирана и контролируют большую часть севера и запада страны. В ноябре 2023 года они начали кампанию атак беспилотников и ракет на судоходство в Красном море. Таким образом повстанцы пытаются давить на Израиль для прекращения войны с ХАМАС в Секторе Газа.

С 12 января США и Великобритания при поддержке других стран ЕС, регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Однако террористы продолжают атаковать коммерческие суда.

На днях хуситы пообещали Китаю и России не обстреливать их корабли, плавающие через Красное море и Аденский залив.

19 марта хуситы атаковали противокорабельными ракетами топливный танкер MADO в Красном море. Судно не получило существенных повреждений.

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