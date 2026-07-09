США вдарили по мосту, що з'єднує Іран з РФ та Китаєм, - ЗМІ

Цей залізничний міст є ключовим торговельним маршрутом, який сполучає Тегеран із його стратегічними партнерами - Китаєм та Росією. Сама залізниця пролягає через території Туркменістану та Казахстану.

Роль цього сухопутного шляху значно зросла у 2026 році після того, як США заблокували іранські порти у Перській затоці.

Крім того, з кінця 2025 року цей маршрут активно використовує Росія для доставлення вантажів до Ірану.

Попри нічні удари, тривалого простою транспортного коридору не очікується. Ремонт мосту планується завершити вже найближчим часом.

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня Сполучені Штати другий день поспіль завдавали ударів по території Ірану. Американські військові атакували майже сотню цілей.

Раніше, під час саміту НАТО в Анкарі, президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню з Іраном більше не діє. За його словами, Вашингтон відмовився від переговорів із Тегераном після атаки Ірану на торговельні судна 7 липня.