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США ударили по мосту, соединяющему Иран с РФ и Китаем, - СМИ

17:30 09.07.2026 Чт
2 мин
Тегеран активно получает по этому маршруту грузы от Москвы
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: США нанесли удар по важному мосту в Иране (Getty Images)

Соединенные Штаты ночью нанесли авиаудары по Ирану, попав в стратегический железнодорожный мост Ак-Таке-Хан в провинции Голестан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Этот железнодорожный мост является ключевым торговым маршрутом, соединяющим Тегеран с его стратегическими партнерами - Китаем и Россией. Сама железная дорога пролегает через территории Туркменистана и Казахстана.

Роль этого сухопутного пути значительно возросла в 2026 году, после того как США заблокировали иранские порты в Персидском заливе.

Кроме того, с конца 2025 года этот маршрут активно использует Россия для доставки грузов в Иран.

Несмотря на ночные удары, длительного простоя транспортного коридора не ожидается. Ремонт моста планируется завершить в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 9 июля Соединенные Штаты второй день подряд наносили удары по территории Ирана. Американские военные атаковали около сотни целей.

Ранее во время саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, Вашингтон отказался от переговоров с Тегераном после атаки Ирана на торговые суда 7 июля.

В то же время, этой ночью Трамп сообщил журналистам, что после недавних американских ударов Иран сам вышел на связь с США и предложил заключить соглашение.

При этом американский лидер отметил, что не уверен, заслуживает ли Тегеран такой возможности.

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