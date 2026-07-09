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США вдарили по мосту, що з'єднує Іран з РФ та Китаєм, - ЗМІ

17:30 09.07.2026 Чт
2 хв
Тегеран активно отримує цим маршрутом вантажі від Москви
aimg Валерій Ульяненко
США вдарили по мосту, що з'єднує Іран з РФ та Китаєм, - ЗМІ Ілюстративне фото: США завдали удар по важливому мосту в Ірані (Getty Images)
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Сполучені Штати вночі завдали авіаударів по Ірану, поціливши у стратегічний залізничний міст Ак-Таке-Хан у провінції Голестан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Цей залізничний міст є ключовим торговельним маршрутом, який сполучає Тегеран із його стратегічними партнерами - Китаєм та Росією. Сама залізниця пролягає через території Туркменістану та Казахстану.

Роль цього сухопутного шляху значно зросла у 2026 році після того, як США заблокували іранські порти у Перській затоці.

Крім того, з кінця 2025 року цей маршрут активно використовує Росія для доставлення вантажів до Ірану.

Попри нічні удари, тривалого простою транспортного коридору не очікується. Ремонт мосту планується завершити вже найближчим часом.

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня Сполучені Штати другий день поспіль завдавали ударів по території Ірану. Американські військові атакували майже сотню цілей.

Раніше, під час саміту НАТО в Анкарі, президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню з Іраном більше не діє. За його словами, Вашингтон відмовився від переговорів із Тегераном після атаки Ірану на торговельні судна 7 липня.

Водночас цієї ночі Трамп повідомив журналістам, що після нещодавніх американських ударів Іран сам вийшов на зв'язок із США та запропонував укласти угоду.

При цьому американський лідер зазначив, що не впевнений, чи заслуговує Тегеран на таку можливість.

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