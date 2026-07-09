США ударили по мосту, соединяющему Иран с РФ и Китаем, - СМИ

Соединенные Штаты ночью нанесли авиаудары по Ирану, попав в стратегический железнодорожный мост Ак-Таке-Хан в провинции Голестан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Этот железнодорожный мост является ключевым торговым маршрутом, соединяющим Тегеран с его стратегическими партнерами - Китаем и Россией. Сама железная дорога пролегает через территории Туркменистана и Казахстана.

Роль этого сухопутного пути значительно возросла в 2026 году, после того как США заблокировали иранские порты в Персидском заливе.

Кроме того, с конца 2025 года этот маршрут активно использует Россия для доставки грузов в Иран.

Несмотря на ночные удары, длительного простоя транспортного коридора не ожидается. Ремонт моста планируется завершить в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 9 июля Соединенные Штаты второй день подряд наносили удары по территории Ирана. Американские военные атаковали около сотни целей.

Ранее во время саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, Вашингтон отказался от переговоров с Тегераном после атаки Ирана на торговые суда 7 июля.