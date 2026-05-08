UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США вдарили по іранських портах, але заперечили поновлення війни, - FoxNews

00:37 08.05.2026 Пт
2 хв
Перемир'я формально діє, але вибухи вже лунають у портах і в небі над Тегераном
aimg Катерина Коваль
Фото: танкер в Ормузькій протоці (Getty Images)

США завдали ударів по іранських портах Кешм і Бандар-Аббас. У Вашингтоні запевняють, що це не означає відновлення повномасштабної війни. Іранське агентство Mehr повідомило про активацію систем ППО у західному Тегерані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ClashReport.

Читайте також: Іран здатен місяцями протистояти морській блокаді США, - WP

Що відомо про удари

Американські сили атакували об'єкти в портах Кешм і Бандар-Аббас. Іранські інформаційні агентства повідомили про вибухи. Після появи інформації про удари в західному Тегерані активувалися системи протиповітряної оборони.

Високопоставлений американський чиновник запевнив, що удари не означають відновлення війни. Деталі про наслідки атак уточнюються.

Реакція Ірану

Штаб Хатам аль-Анбія заявив, що американські військові порушили перемир'я, атакувавши іранський нафтовий танкер поблизу Джаска та інше судно біля емірат­ського порту Фуджейра. Також, за заявою штабу, за сприяння деяких регіональних країн були завдані авіаудари по цивільних районах узбережжя — Бандар-Хамір, Сірік і острів Кешм.

У відповідь іранські збройні сили, за їхніми словами, атакували американські військові кораблі на схід від Ормузької протоки та на південь від порту Чабахар. Іран заявив про "значні пошкодження" американських суден. Ці дані офіційно не підтверджені.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може повністю завершитися вже за тиждень. Він бачить "великі шанси" на укладення угоди з Тегераном, однак попередив, що в разі продовження бойових дій бомбитиме Іран "дощенту".

Тим часом Іран оголосив, що прохід через Ормузьку протоку тепер є безпечним. У Тегерані пояснили це запровадженням "нових процедур", але деталі не розкрили.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранОрмузька протока