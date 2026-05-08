RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США ударили по иранским портам, но отрицают возобновление войны, - FoxNews

00:37 08.05.2026 Пт
2 мин
Перемирие формально действует, но взрывы уже раздаются в портах и в небе над Тегераном
aimg Екатерина Коваль
Фото: танкер в Ормузском проливе (Getty Images)

США нанесли удары по иранским портам Кешм и Бандар-Аббас. В Вашингтоне уверяют, что это не означает возобновления полномасштабной войны. Иранское агентство Mehr сообщило об активации систем ПВО в западном Тегеране.

Что известно об ударах

Американские силы атаковали объекты в портах Кешм и Бандар-Аббас. Иранские информационные агентства сообщили о взрывах. После появления информации об ударах в западном Тегеране активировались системы противовоздушной обороны.

Высокопоставленный американский чиновник заверил, что удары не означают возобновления войны. Детали о последствиях атак уточняются.

Реакция Ирана

Штаб Хатам аль-Анбия заявил, что американские военные нарушили перемирие, атаковав иранский нефтяной танкер вблизи Джаска и другое судно возле эмиратского порта Фуджейра. Также, по заявлению штаба, при содействии некоторых региональных стран были нанесены авиаудары по гражданским районам побережья - Бандар-Хамир, Сирик и остров Кешм.

В ответ иранские вооруженные силы, по их словам, атаковали американские военные корабли к востоку от Ормузского пролива и к югу от порта Чабахар. Иран заявил о "значительных повреждениях" американских судов. Эти данные официально не подтверждены.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может полностью завершиться уже через неделю. Он видит "большие шансы" на заключение соглашения с Тегераном, однако предупредил, что в случае продолжения боевых действий будет бомбить Иран "до основания".

Тем временем Иран объявил, что проход через Ормузский пролив теперь является безопасным. В Тегеране объяснили это введением "новых процедур", но детали не раскрыли.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранОрмузский пролив