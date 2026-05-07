Іран здатен місяцями протистояти морській блокаді США, - WP

23:10 07.05.2026 Чт
2 хв
Попри війну Тегерану вдалося вберегти близько 70% запасів ракет
aimg Валерій Ульяненко
Іран здатен місяцями протистояти морській блокаді США, - WP Фото: Тегеран здатен витримувати труднощі довше, ніж передбачалось (Getty Images)
Іран може витримати морську блокаду США від 90 до 120 днів до появи критичних проблем в економіці. Також країна зберігає значний ракетний потенціал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Згідно з аналізом розвідки, економічна ситуація в Ірані наразі не є настільки критичною, як стверджують деякі джерела. Тегеран здатен протистояти блокаді навіть довше зазначеного терміну, якщо налагодить сухопутну контрабанду нафти через країни Центральної Азії.

Для збереження функціональності нафтової галузі країна змушена зменшувати видобуток на родовищах. При цьому Іран використовує порожні танкери для часткового зберігання сировини.

Військовий потенціал

Окремі американські посадовці припускають, що здатність Тегерана витримувати тривалі труднощі може бути вищою за прогнози розвідки США.

За їхніми даними, іранське керівництво стало більш радикальним і рішучим. В Тегерані переконані, що зможуть перечекати політичну волю США та придушити будь-який внутрішній опір за допомогою репресій.

Крім того, аналіз засвідчив, що Іран зберіг значну частину своїх балістичних потужностей. Зазначається, що Іран усе ще має приблизно 75% довоєнного запасу мобільних пускових установок і близько 70% запасів ракет.

Також є ознаки того, що Ірану вдалося відновити та знову відкрити майже всі підземні сховища, відремонтувати частину пошкоджених ракет і навіть завершити складання нових боєприпасів, які були майже готові на момент початку війни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вже за тиждень війна з Іраном може повністю завершитись. Він вбачає "великі шанси" на укладення угоди з Тегераном, але зазначає, що у разі продовження війни буде "бомбити їх дощенту".

Зазначимо, Іран заявив, що прохід через Ормузьку протоку тепер безпечний. Тегеран повідомив, що це сталось завдяки "новим процедурам", але не пояснив, яким саме.

