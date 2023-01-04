В США вчетверте не вийшло обрати спікера Палати представників

Сьогодні о 19:30 за Києвом в Палаті представників США пройшло 4 голосування за спікера, проте знову невдало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Проте в четвертому турі Маккарті набрав лише 201 голос, а його головний опонент Хакім Джеффріс 212. Навіть не дивлячись на те, що представник Республіканської партії Вікторія Спартц утрималася від голосування, цим самим знизивши прохідний бал до 217, ніхто з претендентів все ж не зміг подолати мінімальний бар'єр

Під час минулого голосування Маккарті набрав 202 голоси, 20 його однопартійців - переважно консерваторів - проголосували проти.

Лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті знову не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера за підсумком чотирьох турів голосування.

Нагадаємо, сьогодні в США вперше за століття не змогли обрати спікера більш ніж за 3 голосування.

Президент США Джо Байден вже прокоментував нездатність республіканців у Палаті представників об’єднатися за кандидата на посаду спікера.

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