Байден відреагував на проблеми з обранням спікера Палати представників США

Президент США Джо Байден прокоментував нездатність республіканців у Палаті представників об’єднатися за кандидата на посаду спікера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Як повідомляє ABC News, Байден заявив у середу, 4 січня, перед поїздкою у Кентуккі, що такі дії республіканців у Палаті представників США блокують її законодавчу роботу і мають не надто гарний вигляд для країни.

"Сподіваюся, що вони візьмуть себе в руки, бо решта світу дивиться на це", - сказав президент.

Байден відмовився сказати, чи має він якогось кандидата на посаду спікера, додавши, що "поняття не має", хто буде обраний.

"Це не моя проблема. Я лише вважаю, що справді соромно, що це триває так довго", - зауважив Байден.

Видання нагадує, що спікер Палати представників - третя за ієрархією у вертикалі влади США посада. Крім того, спікер відіграє важливу роль у формуванні порядку денного Палати, зокрема затверджує фінансову допомогу.