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В США четвертый раз не получилось выбрать спикера Палаты представителей

Новина українською →
США, Среда 04 января 2023 20:45
В США четвертый раз не получилось выбрать спикера Палаты представителей Фото: в США в четвертый раз не получилось выбрать спикера Палаты представителей (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня в 19:30 по Киеву в Палате представителей США прошло 4 голосование за спикера, однако снова неудачно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Для избрания спикера нижней палаты требуется поддержка большинства из всех 435 законодателей, то есть 218 голосов.

Лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти снова не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера по итогам четырех туров голосования.

Во время последнего голосования Маккарти набрал 202 голоса, 20 его однопартийцев – преимущественно консерваторов – проголосовали против.

Однако в четвертом туре Маккарти набрал всего 201 голос, а его главный оппонент Хаким Джеффрис 212. Даже несмотря на то, что представитель Республиканской партии Виктория Спартц воздержалась от голосования, тем самым снизив проходной балл до 217, никто из претендентов все же не смог преодолеть минимальный барьер.

Напомним, сегодня в США впервые за столетие не смогли выбрать спикера более чем за 3 голосования.

Президент США Джо Байден уже прокомментировал неспособность республиканцев в Палате представителей объединиться за кандидата в должность спикера.

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