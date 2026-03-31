США вчетверте продовжили терміни продажу активів "Лукойлу": новий дедлайн

США вчетверте продовжили термін подання заявок для компаній, зацікавлених у придбанні іноземних активів "Лукойлу". Їхня загальна вартість становить близько 22 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство пише, що Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) продовжило дедлайн на місяць - до 1 травня.
Іноземні активи російської компанії стали предметом інтересу великих міжнародних інвесторів після запровадження санкцій проти енергосектору Росії.
Серед потенційних покупців - американська інвестиційна компанія Carlyle, нафтові гіганти Exxon Mobil та Chevron, міжнародний холдинг з Абу-Дабі International Holding Company, а також австрійський інвестор Бернд Бергмайр.
Водночас будь-яка угода щодо цих активів вимагатиме обов’язкового погодження з OFAC, що фактично дає США контроль над процесом продажу.
Минулого місяця чотири джерела повідомили Reuters, що адміністрація президента США Дональда Трампа гальмує продаж міжнародних активів "Лукойлу", щоб чинити тиск на РФ в межах мирних переговорів.
Нагадаємо, у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснефті" та "Лукойлу". Вони були введені для посилення тиску на країну-агресорку і змушення російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори з Україною.
На цьому тлі кілька європейських країн, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.
У січні 2026 року у компанії заявили, що "Лукойл" уклав угоду щодо продажу своїх міжнародних активів американському інвестиційному фонду Carlyle.
Зазначимо, під впливом санкцій США активи "Лукойлу" в аеропорту Кишинева перейшли у державну власність Молдови. Крім того, компанія була змушена заплатити штраф у розмірі 300 тисяч доларів.