В США уволили 27 военных ВВС за отказ от вакцинации
Американские военно-воздушные силы уволили 27 военных за отказ от вакцинации от коронавируса. Подробности рассказала представитель ВВС США Энн Стефанек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Как известно, в США военные до 2 ноября должны были вакцинироваться от коронавируса либо получить освобождение от прививки. В результате 27 летчиков стали первыми в США, кого уволили в административном порядке по причинам, связанным с вакциной.
Она сказала, что все летчики были на первом сроке службы, так что они были молодым и низшим звеном. Также, по ее словам, ни один из 27 летчиков не обращался за какими-либо льготами, медицинскими, административными или религиозными.
Несколько чиновников из других служб заявили, что, по их мнению, пока только ВВС зашли так далеко в этом процессе и выписали людей из-за отказа от вакцины.
По последним данным ВВС, более 1000 летчиков отказались от вакцинации и более 4700 просят освобождения из-за вероисповедания. По состоянию на прошлую неделю более 97% военнослужащих ВВС США уже вакцинированы.
Напомним, что Сенат США отклонил решение Байдена об обязательной вакцинации на крупных предприятиях. Скорее всего мандат не останется в силе.