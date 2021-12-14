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В США уволили 27 военных ВВС за отказ от вакцинации

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США, Вторник 14 декабря 2021 06:38
В США уволили 27 военных ВВС за отказ от вакцинации Фото: в ВВС США уволили 27 военных за отказ от прививок (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Американские военно-воздушные силы уволили 27 военных за отказ от вакцинации от коронавируса. Подробности рассказала представитель ВВС США Энн Стефанек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как известно, в США военные до 2 ноября должны были вакцинироваться от коронавируса либо получить освобождение от прививки. В результате 27 летчиков стали первыми в США, кого уволили в административном порядке по причинам, связанным с вакциной.

Она сказала, что все летчики были на первом сроке службы, так что они были молодым и низшим звеном. Также, по ее словам, ни один из 27 летчиков не обращался за какими-либо льготами, медицинскими, административными или религиозными.

Несколько чиновников из других служб заявили, что, по их мнению, пока только ВВС зашли так далеко в этом процессе и выписали людей из-за отказа от вакцины.

По последним данным ВВС, более 1000 летчиков отказались от вакцинации и более 4700 просят освобождения из-за вероисповедания. По состоянию на прошлую неделю более 97% военнослужащих ВВС США уже вакцинированы.

Напомним, что Сенат США отклонил решение Байдена об обязательной вакцинации на крупных предприятиях. Скорее всего мандат не останется в силе.

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