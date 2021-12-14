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У США звільнили 27 військових ВПС за відмову від вакцинації

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США, Вівторок 14 грудня 2021 06:38
У США звільнили 27 військових ВПС за відмову від вакцинації Фото: у ВПС США звільнили 27 військових за відмову від щеплень (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Американські військово-повітряні сили звільнили 27 військових за відмову від вакцинації від коронавірусу. Подробиці розповіла представник ВПС США Енн Стефанек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як відомо, у США військові до 2 листопада повинні були вакцинуватися від коронавірусу або отримати звільнення від щеплення. В результаті 27 льотчиків стали першими в США, кого звільнили в адміністративному порядку з причин, пов'язаних з вакциною.

Вона сказала, що всі льотчики були на першому терміні служби, так що вони були молодою і нижчою ланкою. Також, за її словами, жоден з 27 льотчиків не звертався за будь-якими пільгами, медичними, адміністративними або релігійними.

Кілька чиновників з інших служб заявили, що, на їхню думку, поки тільки ВПС зайшли так далеко в цьому процесі і виписали людей через відмову від вакцини.

За останніми даними ВВС, понад 1000 льотчиків відмовилися від вакцинації і понад 4700 просять звільнення через віросповідання. Станом на минулий тиждень більше 97% військовослужбовців ВПС США вже вакциновані.

Нагадаємо, що Сенат США відхилив рішення Байдена про обов'язкову вакцинацію на великих підприємствах. Швидше за все мандат не залишиться в силі.

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Коронавірус Вакцинація Сполучені Штати Америки
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