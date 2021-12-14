У США звільнили 27 військових ВПС за відмову від вакцинації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як відомо, у США військові до 2 листопада повинні були вакцинуватися від коронавірусу або отримати звільнення від щеплення. В результаті 27 льотчиків стали першими в США, кого звільнили в адміністративному порядку з причин, пов'язаних з вакциною.

Вона сказала, що всі льотчики були на першому терміні служби, так що вони були молодою і нижчою ланкою. Також, за її словами, жоден з 27 льотчиків не звертався за будь-якими пільгами, медичними, адміністративними або релігійними.

Кілька чиновників з інших служб заявили, що, на їхню думку, поки тільки ВПС зайшли так далеко в цьому процесі і виписали людей через відмову від вакцини.