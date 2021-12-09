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Сенат США отклонил требование Байдена о вакцинации работников частных предприятий

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США, Четверг 09 декабря 2021 07:55
Сенат США отклонил требование Байдена о вакцинации работников частных предприятий Фото: Сенат США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Сенат США, контролируемый демократами, отклонил мандат президента Джо Байдена на обязательную вакцинацию или тестирование на COVID-19 работников частных предприятий. Теперь этот документ переходит в Палату представителей, возглавляемую демократами, которая вряд ли одобрит его, что означает, что мандат останется в силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инициированный республиканцем Майком Брауном законопроект об отмене требования отменяет административные правила, предписываемые предприятиям, где 100 и более работников, требовать вакцинацию или тестирование на коронавирус.

"За" высказались 52 сенатора, "против" - 48. Документ мог быть принят простым большинством в 51 голос. Два демократа присоединились к 50 республиканцам, которые проголосовали "за".

Ранее мы писали о том, где в мире вводят обязательную вакцинацию и чего ждать украинцам.

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