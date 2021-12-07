"Омикрон" показывает, что пандемия не закончилась после года вакцинации, - регулятор США

В среду, 8 декабря, исполняется год с момента введения первых вакцин против COVID-19. Однако новый штамм "Омикрон" показывает, что пандемия еще не закончилась.

По словам директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, в настоящее время во всем мире введено более 8 миллиардов доз - это самая крупная кампания вакцинации в истории.

"В эту среду исполняется год с момента введения первых вакцин против COVID-19. Год назад мы все надеялись, что к настоящему времени вакцины помогут всем нам выбраться из длинного темного туннеля пандемии. И все же, как показывает вариант "Омикрон", пандемия еще не закончилась", - заявила она.