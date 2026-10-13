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Зеленський: кожен киянин бачить, що місто не підготовлене до зими

19:53 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Зеленський: кожен киянин бачить, що місто не підготовлене до зими Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Наразі Київ відстає від інших регіонів у виконанні планів стійкості при підготовці до зими. Необхідно прискоритися та ухвалити відповідні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Київ не готовий до зими

Зеленський каже, що "кожен киянин бачить - Київ реально не підготовлений до зими".

За словами президента, зараз, у жовтні, ситуація буває гіршою, ніж у час попередніх зим повномасштабної війни. Навіть одиночні удари "шахедів" ведуть до відключення електрики і води у столиці.

"Багато є інших питань, на жаль... Що стосується укриттів, підготовки шкіл, будівництва захисних споруд… Робота транспорту, підготовка будинків у Києві до зими", - уточнив він.

На думку Зеленського, Київ відстає від інших регіонів України у виконанні планів стійкості. Щоб це виправити, "потрібні рішення та прискорення".

"Я говорив сьогодні про це з представниками громад, і деякі з них зробили значно більше в умовах, які значно складніші", - сказав Зеленський про зустріч з міським головою Харкова Ігорем Тереховим і з головою Ради оборони Запорізької області Іваном Федоровим.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський зустрівся з колишнім головою СБУ Василем Малюком щодо підготовки Києва до зими. Вже зараз поодинокі "прильоти" викликають серйозні відключення світла у столиці.

Крім того, Зеленський заяляв про те, що київська влада майже повністю не виконує необхідні кроки для підготовки до зими. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, вважає він.

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