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США увеличат число своих военных в Украине, если это будет нужно, - Квин

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты готовы увеличить количество своих военных на территории Украины. Сейчас тщательно оценивается ситуация в стране на фоне стягивания российских войск к границам с Украиной.

Об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин во время брифинга.

По ее словам, в Украине находятся американские военные на постоянной основе, и их количество может быть увеличено.

"Мы постоянно оцениваем ситуацию в Украине. На постоянной основе, мы имеем присутствие 160 американских военнослужащих. И если потребности изменятся и нужно будет увеличить, мы этот вопрос будем рассматривать", - сказала дипломат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США поддерживают Украину в сохранении ее территориальной целостности.

Как известно, все члены НАТО осудили действия России на границе с Украиной. Альянс призывает Россию снизить напряженность ситуации.

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