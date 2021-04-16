США збільшать кількість своїх військових в Україні, якщо це буде потрібно, - Квін

Сполучені Штати готові збільшити кількість своїх військових на території України. Наразі ретельно оцінюється ситуація в країні на фоні стягнення російських військ до кордонів з Україною.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін під час брифінгу.

За її словами, в Україні перебувають американські військові на постійній основі і їх кількість може бути збільшена.

"Ми постійно оцінюємо ситуацію в Україні. Ми на постійній основі маємо присутність 160 американських військовослужбовців. І якщо потреби зміняться і треба буде збільшити, ми це питання розглядатимемо", - сказала дипломат.