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США збільшать кількість своїх військових в Україні, якщо це буде потрібно, - Квін

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати готові збільшити кількість своїх військових на території України. Наразі ретельно оцінюється ситуація в країні на фоні стягнення російських військ до кордонів з Україною.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін під час брифінгу.

За її словами, в Україні перебувають американські військові на постійній основі і їх кількість може бути збільшена.

"Ми постійно оцінюємо ситуацію в Україні. Ми на постійній основі маємо присутність 160 американських військовослужбовців. І якщо потреби зміняться і треба буде збільшити, ми це питання розглядатимемо", - сказала дипломат.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає військову допомогу від низки міжнародних партнерів, якщо на її території відновляться бойові дії.

Нагадаємо, глава Пентагона Ллойд Остін заявляв, що США підтримують Україну у збереженні її територіальної цілісності.

Як відомо, всі члени НАТО засудили дії Росії на кордоні з Україною. Альянс закликає Росію знизити напруженість ситуації.

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