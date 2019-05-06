США успешно протестировали прототип лазерной установки

Фото: прототип лазерной установки (army.mil)

Противоракетный лазер разработали в рамках концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), по которой к 2021 году все американские истребители вооружат лазерами

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки провели успешное испытание наземного прототипа лазерной установки, в результате которого сбили несколько ракет воздушного базирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Drive.

По данным издания, испытания проходили на полигоне "Белые пески" в Нью-Мексико 23 апреля. Противоракетный лазер разработали в рамках концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), по которой к 2021 году все американские истребители вооружат лазерами.

"Успешное испытание - это большой шаг вперед для систем направленной энергетики и защиты от опасных угроз. Способность сбивать ракеты с помощью технологии скорости света позволит осуществлять воздушные операции в условиях, где ранее это было недоступно", - заявил в официальном заявлении глава AFRL генерал-майор ВВС США Уильям Кули.



Предполагается, что лазерная система повысит мощность военных самолетов и защитит истребители от ракет класса "воздух - воздух" и "земля - воздух". Подробности испытаний военные ВВС США держат в секрете. Но, по данным издания, все цели были успешно сбиты.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции "Непоколебимая решимость" нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.

Кроме того, в США успешно прошел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.