ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США впервые испытали в бою истребители F-35A

Новости » Транспорт    02.05.2019 - 00:26
США впервые испытали в бою истребители F-35A
Иллюстративное фото (Getty)

Атака была нацелена на сеть туннелей в горах Хамрин

Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции "Непоколебимая решимость" нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВВС США.

Этот удар был первым боевыи применением F-35A. Удар был нанесен 30 апреля. Атака была нацелена на сеть туннелей в горах Хамрин, где хранился арсенал боевиков.

F-35 - современный истребитель с технологией "стелс", снижающей заметность боевого самолета для радаров. Истребитель оснащен высокоточным оружием и средствами управления огнем. Ключевой производитель самолета, Lockheed Martin называет его универсальной машиной, которая сочетает экстремальную маневренность, сверхзвуковую скорость, возможность скрытного, незаметного для радаров полета и новейшие технологии. Всего существует три типа этого истребителя: наземный F-35A, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B и палубный F-35C.

Ранее сообщалось, что американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35B нанес первые в своей истории авиаудары в реальной боевой обстановке.

РБК-Украина писало, что в США успешно прошел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. 

В США провели испытание новой баллистической ракеты Власти США запретили пересекать воздушное пространство Венесуэлы
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиистребители
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь