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В США провели испытание новой баллистической ракеты

Новости » Общество    01.05.2019 - 20:27
В США провели испытание новой баллистической ракеты
Фото: запуск Minuteman III (twitter.com/AFGlobalStrike)

Ракета пролетела 6,7 тыс. км над Тихим океаном

В США успешно прошел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование глобальных ударов ВВС США.

Сообщается, что с базы Ванденберг (штат Калифорния) 1 мая был осуществлен пуск ракеты без боеголовки. Ракета пролетела около 6,7 тыс. км в сторону Маршалловых остров в Тихом океане. 

"Тест продемонстрировал, что у США современный, надежный, гибкий и готовый к предотвращению угроз XXI века потенциал ядерного сдерживания", - сказано в заявлении.

Также они подчеркнули, что пуск не является ответом или реакцией на какие-либо события в мире.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран представил новую баллистическую ракету. В Иране заявили, что это ответ на действия США и ЕС, которые ввели против страны санкции.

Напомним, что ученые назвали размер ядерного арсенала США. По оценкам ученых, на сегодня США развернули 1740 ядерных боеголовок на стратегических носителях, еще более 2 тысяч боеголовок пребывают в резерве и хранятся на складах.

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