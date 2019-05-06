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США успішно випробували прототип лазерної установки

Новини » Суспільство    06.05.2019 - 16:39
США успішно випробували прототип лазерної установки
Фото: прототип лазерної установки (army.mil)

Протиракетний лазер розробили в рамках концепції SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), за якою до 2021 року всі американські винищувачі озброять лазерами

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки провели успішне випробування наземного прототипу лазерної установки, в результаті якого збили кілька ракет повітряного базування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Drive.

За даними видання, випробування проходили на полігоні "Білі піски" в Нью-Мексико 23 квітня. Протиракетний лазер розробили в рамках концепції SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), за якою до 2021 року всі американські винищувачі озброять лазерами.

"Успішне випробування - це великий крок вперед для систем спрямованої енергетики та захисту від небезпечних загроз. Здатність збивати ракети з допомогою технології швидкості світла дозволить здійснювати повітряні операції в умовах, де раніше це було неможливо", - заявив в офіційній заяві глава AFRL генерал-майор ВПС США Вільям Кулі.

Передбачається, що лазерна система підвищить потужність військових літаків і захистить винищувачі від ракет класу "повітря - повітря" і "земля - повітря". Подробиці випробувань військові ВПС США тримають у секреті. Але, за даними видання, всі цілі були успішно збиті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що два винищувачі американських Військово-повітряних сил (ВПС) F-35A Lightning II в рамках операції "Непохитна рішучість" завдали повітряного удару по іракському Ваді-Ашаю (Wadi Ashai) в підтримку дій об'єднаної оперативної групи в Іраку.

Крім того, у США успішно пройшов тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

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