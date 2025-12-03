США уперше розгорнули клони "Шахедів" у відповідь на загрози Ірану

США розгорнули перший бойовий підрозділ дронів LUCAS, натхненних іранським Shahed‑136, для стримування загроз у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання TWZ.

Новий підрозділ отримав назву Task Force Scorpion Strike. Він працює під керівництвом Центрального командування сил спеціальних операцій США (U.S. Special Operations Command Central).

Як повідомляють американські офіційні особи, мета розгортання підрозділу - "перевернути сценарій щодо Ірану", тобто створити ефективний інструмент стримування та ураження потенційних загроз із боку Тегерану.

Дрони LUCAS, розроблені у співпраці з аризонською компанією SpektreWorks, мають кілька ключових характеристик:

Автономна робота на великих дистанціях , що дозволяє зменшити потребу у постійному контролі з боку оператора.

Підтримка тактики рою (swarm tactics) - можливість одночасного запуску та координації кількох дронів для ураження цілей.

Гнучкі можливості запуску - з суші, транспортних засобів або навіть кораблів.

Це перше розгортання дронів подібного типу США, які розроблені з використанням принципів, аналогічних іранському Shahed‑136, і демонструє прагнення Пентагону швидко адаптувати технології противника під власні потреби.

Експерти зазначають, що використання таких автономних дронів може змінити баланс сил у регіоні Близького Сходу, оскільки вони здатні діяти швидко, масовано і ефективно в складних бойових умовах.

Підрозділ Task Force Scorpion Strike вже перебуває на бойовому чергуванні в регіоні, де відстежує потенційні загрози та готується до виконання оперативних завдань.