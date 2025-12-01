Турецький Bayraktar став першим у світі дроном, який збив літак ракетами "повітря - повітря"

Турецька компанія Baykar, яка виробляє безпілотники "байрактари", провела "історичний тест" дрона Bayraktar Kızılelma, який успішно вразив винищувач F-16 ракетою класу "повітря-повітря" поза візуальною дальністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Bayraktar Kızılelma - це реактивний надзвуковий малопомітний палубний дрон, максимальна злітна маса якого перевищує 5,5 тонни, з них понад 1500 кг припадає на корисне навантаження.

Під час випробування, в якому брали участь два турецькі винищувачі F-16, компанія перевіряла ключові здібності дрона:

За сценарієм один F-16 летів у формації з безпілотником, а інший виконував роль "цілі". Kızılelma виявив ціль на відстані 30 миль за допомогою радара, зафіксував її і здійснив електронний запуск ракети. У симуляції безпілотник успішно нейтралізував високоманевровий F-16 прямим попаданням.

сумісність із турецькою ракетою "Гекдоган" (Gökdogan) класу "повітря - повітря" поза візуальною дальністю (BVRAAM);

здатність працювати з турецьким радаром AESA MURAD для виявлення, відстеження і захоплення цілей у складних умовах.

Голова правління і головний технологічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар назвав це тестування "історичним" і заявив, що Туреччина - перша країна у світі, яка досягла такого результату.

"Сьогодні ми відкрили двері до нової ери в історії авіації. Вперше в історії безпілотник успішно випустив ракету класу "повітря-повітря", керований радаром, і точно влучив у ціль", - заявив Байрактар.