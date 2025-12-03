ua en ru
США впервые развернули клоны "Шахедов" в ответ на угрозы Ирана

Ближний Восток, Среда 03 декабря 2025 20:49
США впервые развернули клоны "Шахедов" в ответ на угрозы Ирана Иллюстративное фото: иранские "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США развернули первое боевое подразделение дронов LUCAS, вдохновленных иранским Shahed-136, для сдерживания угроз в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание TWZ.

Новое подразделение получило название Task Force Scorpion Strike. Оно работает под руководством Центрального командования сил специальных операций США (U.S. Special Operations Command Central).

Как сообщают американские официальные лица, цель развертывания подразделения - "перевернуть сценарий в отношении Ирана", то есть создать эффективный инструмент сдерживания и поражения потенциальных угроз со стороны Тегерана.

Дроны LUCAS, разработанные в сотрудничестве с аризонской компанией SpektreWorks, имеют несколько ключевых характеристик:

  • Автономная работа на больших дистанциях, что позволяет уменьшить потребность в постоянном контроле со стороны оператора.

  • Поддержка тактики роя (swarm tactics) - возможность одновременного запуска и координации нескольких дронов для поражения целей.

  • Гибкие возможности запуска - с суши, транспортных средств или даже кораблей.

Это первое развертывание дронов подобного типа США, которые разработаны с использованием принципов, аналогичных иранскому Shahed-136, и демонстрирует стремление Пентагона быстро адаптировать технологии противника под собственные нужды.

Эксперты отмечают, что использование таких автономных дронов может изменить баланс сил в регионе Ближнего Востока, поскольку они способны действовать быстро, массированно и эффективно в сложных боевых условиях.

Подразделение Task Force Scorpion Strike уже находится на боевом дежурстве в регионе, где отслеживает потенциальные угрозы и готовится к выполнению оперативных задач.

Напомним, что Украина и Норвегия совместно будут производить отечественные дроны. Соответствующий документ 30 ноября подписали министры обороны двух стран. Страны планируют быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

А еще стало известно, что турецкая компания Baykar, производитель беспилотников "Байрактар", провела исторический тест своего дрона Bayraktar Kızılelma: аппарат успешно поразил истребитель F-16 ракетой класса "воздух-воздух" вне визуальной дальности.

