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США укрепляют отношения с Тайванем: коснется противостояния Китаю, COVID-19 и климата

Автор: Наталья Скороход

США хотят углубить свои отношения с Тайванем. Об этом заявила новый директор Американского института в Тайване и фактического посольства Сандра Удкирк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

По ее словам, США активно работают над новыми областями сотрудничества.

сотрудничество коснется противостояния Китаю, COVID-19, климата, кибербезопасности и цепочек поставок и других сфер.

Удкирк.

Напомним, что США обязались защитить Тайвань в случае нападения Китая. Это подтвердил президент США Байден.

Ранее сообщалось, что Северная Корея выразила недовольство позицией США по поводу Тайваня. Союзники Китая считают, что американцы усугубляют ситуацию.

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ТайваньСоединенные Штаты АмерикиКитай