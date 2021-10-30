США укрепляют отношения с Тайванем: коснется противостояния Китаю, COVID-19 и климата

США хотят углубить свои отношения с Тайванем. Об этом заявила новый директор Американского института в Тайване и фактического посольства Сандра Удкирк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
По ее словам, США активно работают над новыми областями сотрудничества.
сотрудничество коснется противостояния Китаю, COVID-19, климата, кибербезопасности и цепочек поставок и других сфер.
Удкирк.
Напомним, что США обязались защитить Тайвань в случае нападения Китая. Это подтвердил президент США Байден.
Ранее сообщалось, что Северная Корея выразила недовольство позицией США по поводу Тайваня. Союзники Китая считают, что американцы усугубляют ситуацию.