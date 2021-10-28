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Президент Тайваня заявила о присутствии американских военных на острове

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Четверг 28 октября 2021 14:50
Президент Тайваня заявила о присутствии американских военных на острове Фото: президент Тайваня Цай Инвэнь (facebook.com/tsaiingwen)
Автор: Валерия Полищук

Президент Тайваня Цай Инвэнь впервые подтвердила присутствие американских войск на острове. По ее словам, они тренируют тайваньских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Таким образом, Цай стала первым за последние десятилетия президентом Тайваня, признавшим присутствие американских войск на острове в учебных целях.
Цай не стала уточнять, сколько именно американских военнослужащих находится на острове в настоящее время, но сказала, что их "не так много, как думают люди".

"У нас широкий спектр сотрудничества с США, направленный на повышение нашей обороноспособности", - сказала она.

Последний официальный американский гарнизон покинул остров в 1979 году, в год, когда Вашингтон сменил официальное дипломатическое признание с Тайбэя на Пекин, хотя в прошлом году СМИ сообщали о небольшом присутствии войск.

В начале 2020 года американские военные разместили, а затем удалили видео, на котором было показано, как спецназ армии США тренирует солдат на Тайване. В ноябре 2020 года Министерство обороны Тайваня объявило, а затем опровергло в местных СМИ, что американские войска тренируют местных солдат на острове.

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